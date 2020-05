Turnclub Jumping Jack staakt werkjaar, maar betaalt lidgeld niet terug: “Ouders reageren begripvol” Gudrun Steen DCH

20 mei 2020

14u58 0 Houthulst Voor turnclub Jumping Jack met een 400-tal leden uit Houthulst is het niet haalbaar om zijn werking nog op te starten. Het turnjaar is dan ook gestopt en ook het zomerkamp gaat niet door. Opvallend element is dat de turnclub het lidgeld niet terugbetaalt aan zijn leden.

“In overleg met de gymfederatie en andere turnclubs hebben we inderdaad besloten om het lidgeld niet terug te storten”, reageert voorzitster Isabelle Dumortier. Dat lidgeld varieert naargelang het aantal uren training van 100 tot 285 euro per jaar. “Onze kosten blijven doorlopen en we hadden een zwaar inkomstenverlies omdat er veel activiteiten en sponsoring niet zijn doorgegaan. Het schrappen van ons turnjaar sinds 13 maart is een geval van overmacht. We zullen wel een compensatie geven op het lidgeld voor volgend schooljaar. Het kampgeld, van het geschrapte zomerkamp, gaat wel terug naar de ouders. Ik kreeg tot nu toe enkel mails van ouders die het lidgeld helemaal niet terug verwachten. Ze begrijpen de situatie en daar zijn we opgelucht over. We verwachten dat de meeste leden zich vanaf eind augustus opnieuw zullen inschrijven. Nieuwe leden moeten tot 18 september wachten om zich in te schrijven. Iedereen zal zich online kunnen registreren zodat we geen lange wachtrijen hebben in de sporthal van Houthulst.”

De trainingen zijn dan wel al gestopt sinds 13 maart, dat betekent niet dat Jumping Jack stilzit. “Via onze Facebookpagina posten we regelmatig oefeningen. Sinds deze week zijn we ook gestart met onlinelessen”, overloopt Isabelle. “Binnenkort zullen onze trainers een filmpje met een persoonlijke boodschap voor onze gymnasten posten. We missen iedereen ongelooflijk hard.”

