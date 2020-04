Tuinhuis en tuning-autootje gaan in vlammen op Bart Boterman

22 april 2020

10u35 0 Houthulst In de Beukhoutstraat in Houthulst is dinsdagavond iets voor 20 uur brand uitgebroken in een tuinhuis dat werd gebruikt als garage om te sleutelen aan een auto. Zowel het tuinhuis als de auto gingen in vlammen op.

In de garage stond een Fiat Punto die getuned werd door de kleinzoon van de bewoonster (80). De auto komt niet op straat en is niet ingeschreven. “Dinsdagavond merkte de bewoonster plots dat de elektriciteit uit viel en de zekering gesprongen was. Toen ze ging kijken naar het tuinhuis, merkte ze de brand op en verwittigde ze de hulpdiensten", zegt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder. De kleinzoon was niet aanwezig.

De pompiers repten zich ter plaatse maar bij aankomst waren het tuinhuis en de Fiat Punto al zwaar aan het branden. “De brandweer bluste het vuur, maar de auto en het houten tuinhuis zijn onherroepelijk verloren. Er vielen geen gewonden", aldus de commissaris. De oorzaak is allicht accidenteel, mogelijk kortsluiting in de wagen.