Tuesday Bluesday in Houthulst. Daar zorgt Guy Verlinde morgen voor GUS

13 januari 2020

12u33 0 Houthulst ‘Tuesday Bluesday’ is een nieuw concept in Houthulst. Elke tweede dinsdag van de maandag vindt een cultuurcafé plaats waar blues en jazz de hoofdrollen spelen in muziek, een documentaire of lezing. Morgen dinsdag is dat een optreden van Guy Verlinde.

“Blues is de bron van rock ’n roll. Die bijzondere muziekstijl zetten we graag in de kijker omdat het een breed publiek weet te boeien”, zegt cultuurschepen Jeroen Vandromme (CD&V). “Een avond chillen met vrienden of collega’s; dat is wat we voor ogen hebben. Een rustige afsluiter van een drukke werkdag. Op termijn willen we graag concerten bezoeken met de bus.”

Morgen dinsdag 14 januari treedt bluesmuzikant Guy Verlinde op. Hij is vooral bekend als soloartiest en bandleider van The Mighty Gators en The Houserockers. Tijdens zijn optreden in OC Maeke Blyde in de Brs Xaverianenstraat krijgt hij muzikale bijstand van Oliver Vander Bauwede op harmonica. De deuren gaan om 19 uur open. Een ticket kost zes euro.

De eerstvolgende dinsdagconcerten zijn die van de Amerikaanse Bill Roseman op 11 februari, Bluegrass op 10 maart, Bleubird op 14 april en The Snow Monkeys op 12 mei. Een ticket kost telkens zes euro, behalve op 14 april, dan is dat 4 euro. De optredens vinden plaats in het Markthuis. Reserveren mag maar moet niet en kan via cultuur@houthulst.be.