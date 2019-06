Tieners richten ravage aan in kasteel De Groote: bijlen in muren gegooid, dure schilderijen vernield Jelle Houwen

07 juni 2019

07 juni 2019

07u48 Houthulst Het kasteel van Houthulst, gelegen in de De Grootelaan, heeft de afgelopen weken verschillende malen vandalen over de vloer gekregen. Het gaat om tieners die er tal van vernielingen aanrichtten en zelfs een bijl in de muur gooiden. De politie pakte twee tieners op.

Het kasteel De Groote, genoemd naar de voormalige burgemeester van Houthulst Eugène De Groote die het zelf nog bewoonde, werd gebouwd in 1848 en is nu in handen van een Engelse familie. Het is niet permanent bewoond door de Engelse kasteelheer. Hij was een tijd weg om in zijn thuisland zaken te regelen. Toen hij deze week weer thuis aankwam, merkte hij dat er ingebroken was. De achterdeur was geopend en binnen trof hij een ravage aan. De politie kan enkel bevestigen dat het om grootschalig vandalisme gaat. Zo zou er met bijlen in de muren zijn gegooid, werden schilderijen vernield en ramen ingegooid. Het was voor de eigenaar flink schrikken toen hij de schade zag. Afhankelijk van de waarde van de schilderijen loopt de schade op tot in de vele duizenden, mogelijk zelfs tienduizenden euro’s. Er konden intussen twee verdachten worden opgepakt. Het gaat om minderjarigen die in het kasteel waren toen de kasteelheer terugkeerde. Maar er zijn mogelijk nog meer daders, want de jongeren gaven toe dat ze al weken afspreken in het verlaten kasteel. Het jeugdparket is een onderzoek gestart.