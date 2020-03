Technische dienst Houthulst houdt uitverkoop: online bieden op straatverlichting, verkeersdrempels en een bar Gudrun Steen

03 maart 2020

11u54 0 Houthulst De technische dienst van Houthulst verkoopt 73 loten. Nu vrijdag is er een kijkdag maar bieden kan enkel online. En er zitten een aantal opmerkelijke koopjes tussen. De veiling loopt tot 11 maart.

“Het is de eerste keer dat we goederen die we niet meer kunnen gebruiken online veilen”, zegt Karel Dekien van de technische dienst. “Veel zaken komen van de vroegere sporthal. Ik denk maar aan de containers die nog dienst hebben gedaan als sanitair en kleedkamers bij het voetbal. Ook een aantal speeltoestellen komen van daar. Sinds de nieuwe vrijetijdscampus er staat is er veel zo’n materiaal dat we niet meer kunnen gebruiken. Daarnaast komen er ook zaken uit uithuiszettingen. De gemeente moeten die spullen een half jaar bewaren en mag ze daarna verkopen. Zo zit er in het aanbod een koelkast, wasmachine en meubels. We verkopen ook straatverlichting. De toekomstige eigenaar mag die uiteraard niet aan zijn gevel bevestigen maar in de tuin kan dat wel. Verkeersdrempels verkopen we eveneens. Die zijn afkomstig van Jonkershove en Merkem. De bar is een restant van het vroegere KLJ-lokaal dat ondertussen is vernieuwd met een ander barmeubel.”

Wil je alle goederen live zien? Kom dan nu vrijdag tussen 13 en 15 uur naar de gemeentelijke loods in de Melanedreef 18 B in Houthulst. Dat is enkel een kijkdag, kopen kan je daar niet. Bieden kan uitsluitend online via www.io-auctions.com/gemeente-houthulst . De veiling loopt tot 11 maart om 18 uur.