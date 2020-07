Steun zorgpersoneel De Groene Verte en doe mee aan hun zomerspeurtocht Gudrun Steen

17 juli 2020

17u19 0 Houthulst Door de coronacrisis konden er nauwelijks activiteiten plaatsvinden waarmee woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem fondsen kon werven. Daarom pakt het uit met een zomerspeurtocht.

De wandeling door Merkem is 5 kilometer lang en voor iedereen toegankelijk. Deelnemen kost vijf euro en kan tot 13 september. Door de steun van 20 lokale handelaars kunnen de initiatiefnemers een prijzenpot samenstellen. Het vragenboekje kan je elke namiddag tussen 14 tot 18 uur afhalen aan de inkom van De Groene Verte in de Kouterstraat 46. Het deelnameformulier kan je nadien in de brievenbus bij de inkom achterlaten.