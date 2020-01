Socialisten Peter Van Ryckeghem en Olivia Masselin hebben akkoord over schepenambt GUS

10 januari 2020

11u47 0 Houthulst Gisterenavond is de akte officieel ondertekend. Huidig schepen Peter Van Ryckeghem (57) blijft nog drie jaar aan in Houthulst. Daarna neemt nieuw raadslid Olivia Masselin (41) de fakkel over voor de laatste twee jaar. Zo liggen de sp.a-kaarten op tafel na het plotse vertrek van raadslid Nico Stroobant.

Na de gemeenteraadsverkiezing in 2018 bleef CD&V trouw aan zijn coalitiepartner sp.a hoewel dat niet nodig was want CD&V had de absolute meerderheid. Het was de bedoeling dat bij sp.a Nico Stroobant schepen zou worden maar uiteindelijk kwam de partij overeen dat Peter Van Ryckeghem dat één jaar zou doen en nadien Stroobant. In november vorig jaar kondigde Stroobant verrassend zijn ontslag aan alsook zijn verhuis naar Diksmuide. De reden? Interne strubbelingen. Olivia Masselin volgde Nico Stroobant op als gemeenteraadslid. Nu is duidelijk dat Peter Van Ryckeghem nog drie jaar schepen van Milieu, Onderwijs, Dierenwelzijn, Klimaat en Duurzaamheid blijft. De laatste twee jaar van deze legislatuur neemt Olivia het schepenambt over. De voordrachtsakte is donderdagavond getekend. Het komt aan bod op de gemeenteraad van 23 januari.

