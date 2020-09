Simonne blikt terug op haar eeuwfeest. Ondanks alle tegenslagen geniet ze in De Groene Verte Gudrun Steen

02 september 2020

11u05 0 Houthulst Simonne Vandevoort is 100 jaar. Dat vierde ze in het woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem waar ze sinds vorig jaar woont. In haar leven is ze niet van tegenslagen gespaard gebleven.

Ze werd geboren in Ieper en bracht haar jeugd afwisselend daar en in Blankenberge door waar familie actief was in het hotel-restaurant Le Lion de Flandre. Door het vele contact met de toeristen is Simonne meertalig. Met haar eerste man Albert Messen kreeg ze een zoon Reginald. Beide zijn ondertussen overleden. Ook haar tweede man Alfred Georges Manning is al begraven. Reginald had met Johan en Ann twee kinderen. Bij Johan heeft Simonne een tijdje gewoond maar helaas moest ze vorig jaar van hem afscheid nemen. Vervolgens verhuisde ze naar Merkem. Daar geniet ze van elke dag. Als er een feestje met lekker eten is dan zal je Simonne er ongetwijfeld spotten.