Schade blijft beperkt na brand in garage door kortsluiting Siebe De Voogt

09 juli 2020

07u26 0 Houthulst In de Jonkershovestraat in Houthulst is woensdagavond brand ontstaan in de garage van een woning. De schade bleef al bij al beperkt.

Het vuur brak rond 21.45 uur ter hoogte van een verwarmingsketel. De brandweerposten van Houthulst en Staden snelden ter plaatse en hadden de situatie snel onder controle. De aanpalende woning bleef zo gevrijwaard en de schade bleef beperkt tot de omgeving rond de verwarmingsketel. Een kortsluiting of elektrische storing in één van de leidingen lag wellicht aan de oorzaak van de brand. De Jonkershovestraat was tijdens de interventie van de brandweer deels afgesloten voor het verkeer.