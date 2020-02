Rusthuisbewoner (74) komt met rollator onder betonmixer terecht Bart Boterman

15 februari 2020

13u07 180 Houthulst In de Kouterstraat in Merkem, deelgemeente van Houthulst, is zaterdag rond 10 uur een 74-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt door een ongeval met een betonmixer. Het slachtoffer, een bewoner van rusthuis De Groene Verte, was een wandeling aan het maken met zijn rollator.

Wat verderop in de Kouterstraat waren werken bezig op een werf, met een betonpomp en betonmixer. “Het slachtoffer kon niet passeren op het voetpad en wandelde de betonmixer links voorbij. Net toen de wandelaar weer naar het voetpad wandelde, vertrok de betonmixer. Het slachtoffer werd aangereden en kwam onder de betonmixer terecht. Zijn toestand is zorgwekkend”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van de lokale politie. “De MUG-dienst moest de man reanimeren, waarna hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht”, besluit Huysentruyt. De Kouterstraat was een tijdje afgesloten.