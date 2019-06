Ruim 400 aanwezigen op pakkende wake voor kleine Loïc (3,5) VHS

27 juni 2019

18u53 0 Houthulst De wake die woensdagavond aan de Lourdesgrot in Houthulst werd gehouden voor de kleine Loïc Depoortere, is een sereen maar indrukwekkend gebeuren geworden met ruim 400 deelnemers. Allen hopen dat de kleuter, die ei zo na verdronk in de tuinvijver van zijn ouders, weer beter mag worden.

De pastoor van Houthulst nam het woord op de wake en verwelkomde alle aanwezigen. Hij las enkele gebeden voor. Shannou Rabaut, een goeie vriendin van Melissa Casier (de mama van Loïc) las een aangrijpende tekst voor en bedankte iedereen voor hun aanwezigheid. Het was muisstil toen een streep vioolmuziek weerklonk. Honderden mensen staken ook een kaarsje aan voor de kleine Loïc (3,5). Zijn ouders, die in Roeselare een drukbeklante traiteurszaak runnen, waren bij hem in het UZ Gent. Dankzij livestreaming via mobiele telefoon zagen ze met eigen ogen hoeveel mensen intens mee hopen op een zo goed mogelijke afloop voor hun zoontje. Papa Nicolas plaatste daarover donderdagavond het volgende op sociale media: “Ikzelf, Melissa en grote broer Mathis willen echt iedereen bedanken die ook maar op de kleinst mogelijke manier zijn steun laat blijken om onze kleine leeuw erdoor te helpen… Het doet echt deugd om zoveel steun te voelen! We zijn ontroerd wat dit teweeg brengt. In de eerste plaats hopen we dat al die liefde Loïc de nodige kracht geeft!” De toestand van de kleuter blijft zorgwekkend.