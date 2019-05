Rookontwikkeling in serre door defecte kachel Jelle Houwen

25 mei 2019

In de Kouterstraat in Houthulst ontstond zaterdagmiddag een opmerkelijk brandje. Een bewoner meldde er dat zijn serre rond het middaguur in brand stond waarna de brandweer ter plaatse ging. Eenmaal aangekomen bleek er in de serre een houtkachel te staan die de ruimte moet verwarmen. Door een defect was de afvoerpijp echter afgebroken waardoor de rookgassen in de serre bliezen. Er was dan ook uiteindelijk geen sprake van vuur maar wel van een rookontwikkeling. De brandweer moest enkel de serre ventileren.