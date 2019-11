Roeselaars zorgbedrijf Motena neemt OCMW-poetshulp van Houthulst over GUS

15 november 2019

10u41 0 Houthulst Houthulsts burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) sust meteen: voor de gebruikers en het personeel verandert er niets. De OCMW-poetshulp genereert een jaarlijks verlies van 230.000 euro. Dat is te veel vandaar de samenwerking met Motena.

Houthulst heeft momenteel een tiental OCMW-poetshulpen en om en bij de 80 gebruikers. Dat zijn vooral zieken en bejaarden. “Het verlies is te groot om die dienstverlening in eigen beheer te blijven doen”, stelt burgemeester Hindryckx vast. “We kiezen bewust niet voor een private partner maar wel voor een overheidsbedrijf zodat het statuut van de medewerkers hetzelfde blijft en dat ook de tarieven voor de gebruikers niet wijzigen. Zelfs de sociale correctie, die de sociale dienst bepaalt, behouden we. Onze partner is het Roeselaarse zorgbedrijf Motena. Die werken met het fiscaalvriendelijke systeem van de dienstencheques. Voor de gebruiker verandert er niets. Hij of zij blijft zijn factuur ontvangen zoals nu. De administratie rond de dienstencheques gebeurt door Motena.”

Voor Motena is het de eerste samenwerking met een gemeente voor de poetshulp. “Ons zorgbedrijf bestaat een viertal jaar”, schetst voorzitter Bart Wenes. “In onze portefeuille zitten alle openbare zorgdiensten van Roeselare. Dat gaat onder meer om woonzorgcentra, dienstencentra, kinderopvang en thuiszorg. We hebben wel al samenwerkingsverbanden met gemeenten zoals met Lichtervelde voor de kinderopvang en Moorslede voor de assistentieflats. Houthulst is echter de eerste gemeente met wie we samenwerken voor de poetshulp. Nu is dat voor Houthulst verlieslatend maar we maken ons sterk dat er groei mogelijk is. Dat verlies willen we op korte termijn al zeker halveren. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en dan doen ze beroep op extra diensten zoals poetshulp.”

Burgemeester Hindryckx geeft nog mee dat de samenwerking officieel start op 1 januari 2020. Er is al overleg geweest met het personeel die de beslissing heeft goedgekeurd.