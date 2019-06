Robert en Godelieve 65 jaar getrouwd GUS

15u49 0 Houthulst Robert De Vos (93) en Godelieve Delodder (90) uit Houthulst vierden hun briljanten jubileum. 65 jaar geleden was het al snel duidelijk dat de twee voor elkaar gemaakt waren.

Ze kenden elkaar nog maar vier maanden en trouwden al in de kerk van Zwevezele. Het werd het begin van een avontuurlijk leven. Robert en Godelieve namen in mei 1954 de boot naar Dover en voeren vervolgens naar Canada. Bij de Belgen Richard Vanmaele en Liza Vanbesien konden ze daar aan de slag in de tabaksteelt. Vervolgens reisden ze door het land. Ze hadden er zelfs een tijdje een eigen boerderij. In maart 1967 keerden ze met hun twee dochters terug naar België. Ze kweekten er sla en tomaten tot aan hun pensioen. Sinds 2002 wonen ze in het centrum van Houthulst. Naast de twee dochters telt de familie vijf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.