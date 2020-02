Raadslid in rolstoel anderhalf uur vast in lift voor gemeenteraad GUS

20 februari 2020

22u25 0 Houthulst Raadslid Marc Pysson (64) zat vanavond anderhalf uur lang vast in de lift in het gemeentehuis van Houthulst. De man ging na de bevrijding naar huis om te bekomen. Pas daarna vatte de gemeenteraad aan.

Met de nodige trots kondigde het gemeentebestuur een paar maanden geleden aan dat de raadzaal in het gemeentehuis in Houthulst voortaan met de lift bereikbaar was. Een opluchting voor rolstoelgebruiker Marc Pysson die namens CD&V in de gemeenteraad zetelt. Tot zo lang de lift er niet was vond de maandelijkse raad in het dorpshuis van Jonkershove plaats. “Ik nam donderdagavond de lift om de gemeenteraad te volgen maar hij zat vast”, vertelt Marc. “Ik zat er samen met mijn echtgenote. Paniek was er niet maar uiteraard was ik wel opgelucht dat ik bevrijd was.”

Julie Descheppere (N-VA) is toch ongerust. “Het is al de vijfde keer dat de lift blokkeert in een paar maanden tijd. De raadsleden bleven boven wachten maar het duurde wel erg lang. Er kwam iemand van de brandweer en van de technische dienst maar die kregen de lift niet open. Na ruim anderhalf uur kwam de verantwoordelijke van de liftfirma uiteindelijk. We zullen nu (21.45 uur red.) de gemeenteraad aanvatten.”