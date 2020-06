Quadbestuurder (36) zwaargewond na ongeval Bart Boterman

08u57 2 Houthulst In de Klerkenstraat in Houthulst is woensdagmorgen rond 8.20 uur een bestuurder van een quad zwaargewond geraakt door een ongeval. De Houthulstenaar (36) reed van Klerken naar Zarren maar crashte in de sloot en werd weggeslingerd.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer had meerdere breuken opgelopen aan de ledematen maar verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. De man werd naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht. Volgens een getuige, die zich na het ongeval aanbood bij de politie, gebeurde het ongeval nadat de quad een auto inhaalde. De quadbestuurder verloor echter de controle over het stuur na dat manoeuvre.