Politie vraagt uw hulp bij zoektocht naar Johny Simons: “Bewaar camerabeelden uit de ruime regio en verwittig ons” Bart Boterman

06 juni 2020

16u11 0 Houthulst De politie schakelt de hulp in van de bevolking in de zoektocht naar Johny Simons (70) uit Merkem bij Houthulst, die sinds woensdagmiddag vermist is. De speurders zoeken camerabeelden van de voorbije dagen uit de ruime omgeving, meer bepaald delen van Houthulst, Diksmuide, Kortemark, Staden, Langemark en Reninge. Wie beelden ter beschikking heeft, wordt verzocht de politie te verwittigen.

Landbouwer op rust Johny Simons (70) verliet woensdagmiddag met de fiets zijn boerderij in de Heugstraat in Merkem. Hij zou naar huis keren, in de Westbroekstraat, maar kwam er nooit aan. De man reed op een damesfiets van het merk Minerva en met een sticker van fietsenhandel Tino. Ook zijn rijksregisternummer is gegraveerd op de fiets. Meerdere zoektochten, met de inzet van een drone en de heli, wierpen geen vruchten af. De politie hoopt op een doorbraak en roept nu de hulp van de bevolking in.

De speurders vragen particulieren en bedrijven uit de ruime regio om camerabeelden over te maken. Concreet gaat het om bewakingsvideo’s geschoten sinds woensdag 11.00 uur in Merkem, Noordschote, Houthulst, Woumen, Klerken, Esen, Zarren, Werken en delen van Handzame, Poelkapelle, Westrozebeke, Bikschote en Staden. Het afgebakende zoekgebied vindt u op bovenstaande foto. “We verzoeken mensen met camerabeelden om die te bewaren en ons te contacteren op pz.polder.recherche@police.belgium.eu, zodat we deze beelden kunnen komen ophalen. Indien u zelf de vermiste ziet of nuttige informatie hebt op uw camerabeelden, mag u contact opnemen met onze diensten op bovenstaand mailadres , luidt de mededeling van de lokale politie Polder. Ook het gratis nummer 0800/30.300 geldt nog steeds.

Beschrijving

Johny is 1,70 meter lang en is normaal tot sterk gebouwd. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere pull en een donkere broek. De man heeft medische zorgen nodig.