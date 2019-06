Politie vindt vrouwen op zolder van onbewoonde woning Jelle Houwen

23 juni 2019

In de nacht van zaterdag op zondag werd de politie omstreeks 4 uur opgeroepen voor een inbraak in de Gentseleenstraat in Houthulst. Een buurtbewoner had er twee vrouwen rond een huis zien lopen en vond dat verdacht. Het nog bemeubelde huis is immers onbewoond sinds het overlijden van de bewoner. Toen de politie ter plaatse kwam vonden ze de twee volwassen vrouwen op de zolder terug. Wellicht hadden ze de bedoeling om iets uit de woning te stelen. Het tweetal werd meegenomen naar het commissariaat voor ondervraging. De politie startte een onderzoek naar wat de vrouwen daar precies deden.