Politie beboet jonge vrouw die “op kindjes van zus zou gaan passen” Siebe De Voogt

05 april 2020

10u18 8 Houthulst Hoewel ze niet Hoewel ze niet aan de kust gelegen zijn, voert ook de politiezone Polder dit weekend controles uit op niet-essentiële verplaatsingen. Zaterdag betrapten ze in Houthulst een 23-jarige bestuurster die een niet-essentiële verplaatsing maakte.

De vrouw uit Alveringem werd langs de kant gezet in de Ieperleedijkstraat. Ze beweerde volgens de politie dat ze van haar broer kwam en op weg was naar haar zus om op de kindjes te passen. Een niet-essentiële verplaatsing en dus werd de jonge vrouw beboet. Bovendien kreeg ze ook een boete, omdat ze zich in een weg bevond die enkel voorbehouden is voor plaatselijk verkeer.

De politie Polder controleert ook zondag verder op de naleving van de coronamaatregelen. “Behalve de interventiedienst, de verkeersdienst, wijkdienst en de speciaal in het leven geroepen corona-patrouilles blijven ook onze andere medewerkers attent”, klinkt het. “Bij deze andermaal een warme oproep met de woorden van onze minister van Volksgezondheid: ‘Blijf in uw kot’. Indien u dat niet doet, brengt u de volksgezondheid in gevaar.”