Ouders verdronken Loïc (3) openen bistro als eerbetoon: “Soms een lach, soms een traan, maar er gaat geen dag voorbij dat we niet over onze jongen praten”

Houthulst

“We slaan geen bladzijde om, maar schrijven verder. Loïc blijft betrokken bij alles wat we doen. We hangen in onze zaak verschillende foto’s van hem en zijn broertje.” De incidenten met kindjes aan zwemvijvers in Sint-Niklaas en Mechelen brachten deze week nare herinneringen naar boven bij Nicolas Depoortere en zijn echtgenote Melissa Casier uit Houthulst. Net deze week opende het koppel Bistro P’tit Boucher, een eerbetoon aan hun zoontje, dat vorig jaar in juli overleed door verdrinking.