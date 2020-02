Ouders van overleden Loïc (3.5) starten nieuw restaurant, dicht bij huis: “Het gemis zal er altijd zijn, maar aan blijven piekeren gaan we kapot” Bart Boterman

12u33 0 Houthulst Nicolas Depoortere en zijn echtgenote Melissa Casier, het traiteurskoppel dat in juli vorig jaar hun zoontje Loïc (3,5) verloor door een noodlottig ongeval, openen in september Bistro P’tit Boucher op de Markt in Houthulst. Hun slagerij Le Boucher in Roeselare ruilen ze in voor een stek dicht bij huis. “Het gemis van Loïc zal voor altijd blijven, maar het heeft geen zin om te blijven piekeren”, vertelt Nicolas. “Minder en dichter bij huis werken zal ons meer tijd geven om in ons gezin te steken.”

De kleine Loïc (3.5) stierf begin juli vorig jaar na een wekenlang gevecht voor zijn leven. Het kindje van Nicolas (31) en Melissa (31) viel in een zwemvijver en raakte in een diepe coma. Een enorme klap voor het succesvolle traiteurskoppel uit Houthulst met een zaak in Koning Albert I-laan in Roeselare. “Het verlies van Loïc zullen we nooit volledig te boven komen en altijd met ons meedragen. We moeten mekaar nog vaak troosten als we het moeilijk krijgen. Toch hebben we besloten om onszelf niet op te sluiten en niet te blijven piekeren, want daaraan gaan we kapot. Het is dankzij de steun aan elkaar, onze vrienden, familie en onze vele klanten dat we moed vonden om verder te doen waar we goed in waren”, getuigt Nicolas. Naast het uitbaten van de slagerij verzorgen Nicolas en Melissa ook catering op feestjes en evenementen. Ook hun online slagerij was een schot in de roos.

Waar leed elkaar ontmoet

“Maar het is altijd onze droom geweest om dicht bij onze leefwereld te werken, in Houthulst. We voelen ons hier thuis. Onze nieuwe zaak zal amper op een kilometer van onze woning liggen, met de school van ons eerste zoontje Mathis (6) in het midden. We willen meer tijd voor ons gezin overhouden, want met onze slagerij en cateringdienst werken we 7 op 7. Sinds de dood van Loïc hebben we meer dan ooit beseft dat ons gezin het allerbelangrijkste is", gaat Nicolas Depoortere verder. En er waren nog factoren die de doorslag gaven, zoals parkeerproblemen bij hun slagerij in Roeselare en de goede ligging van het beschikbare pand op de Markt in Houthulst. Daar was vroeger overigens De Zilverberk gevestigd, het restaurant dat de overleden Lydia Jacques (32) uit Vlamertinge mee hielp runnen. De vrouw stierf door een ongeval met een paramotor in Diksmuide. Waar leed elkaar ontmoet.

Naam niet toevallig gekozen

Toch is een restaurant uitbaten voor Nicolas en Melissa naar eigen zeggen geen stap in het onbekende. “We trekken de lijn als traiteurs gewoon door. Wat wij op verplaatsing deden voor onze klanten, zullen we op een vaste stek kunnen aanbieden. Ook mijn zus, gediplomeerd slager met veel ervaring in de horeca, vervoegt ons team", gaat Nicolas verder. Le P’tit Boucher zal begin september openen en ook afhalingen zullen mogelijk zijn. Het pand krijgt eerst nog een opfrisbeurt. De naam is overigens niet toevallig gekozen. “Boucher komt uiteraard van onze zaak in Roeselare. P’tit verwijst naar onze zoontjes Loïc en Mathis. Op school noemden ze hen altijd ‘De kleine Bouchéetjes’. Loïc zal altijd betrokken blijven”, besluit Nicolas.