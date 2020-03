Ouders van bewoners zorgcentrum de Vleugels staan voor aartsmoeilijke keuze: laten we ons kind vijf weken thuis of in het centrum? Gudrun Steen

12 maart 2020

18u41 433 Houthulst Vanaf morgen vrijdag moeten de ouders of voogden van de 350 bewoners in het zorgcentrum de Vleugels in Klerken beslissen of ze hun kind met een beperking ophalen en vijf weken thuis houden, dan wel in het centrum zelf laten tot 20 april.

“Dat is inderdaad een verregaande maatregel omwille van het coronavirus, maar wel noodzakelijk”, zegt communicatieverantwoordelijke Frank De Smet van de Vleugels. “Onze bewoners met een beperking zijn erg kwetsbaar. Er is een richtlijn van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap die aanraadt om geen bezoek toe te laten en wij nemen onze verantwoordelijkheid. We begrijpen dat het voor de ouders niet gemakkelijk is. Wat ook kan, is dat hun kind tot de paasvakantie bij ons blijft en dat ze dan buiten het centrum hun zoon of dochter oppikken. Van zodra het kind ons centrum verlaat, mag het niet meer terugkomen tot 20 april. De minderjarigen op onze campus mogen ook niet meer naar de nabijgelegen school Heuvelzicht. We zorgen voor een aangepaste dagbesteding op de site zelf. De externen mogen wel nog naar Heuvelzicht, maar de school staat dan zelf in voor de opvang. Weekendverblijvers vragen we sowieso om thuis te blijven. Door interne verschuivingen kunnen we die maatregelen aan met onze medewerkers.”

Skypen

En de Vleugels neemt nog stappen. “We doen geen uitstappen meer, vrijwilligers komen niet tot zo lang de dreiging geldt en enkel de opvoeder doet nog boodschappen”, geeft Frank mee.

Het centrum doet er alles aan om het contact tussen de ouders en de bewoners in quarantaine warm te houden. “We zetten volop in op sociale media en zullen ook skypen. We zijn ons zeker bewust van de impact van onze beslissingen voor de ouders. Die zijn voor niemand leuk. We doen er alles aan om het coronavirus buiten te houden. Mocht er toch iemand besmet zijn, dan zijn we daarop voorbereid.”