Ouders brengen pakkend eerbetoon aan overleden Loïc (3): “Bedankt dat ik je papa mocht zijn. Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens, mijn kleine vriend” Mathias Mariën

14 september 2019

16u05 26 Houthulst Honderden vrienden, kennissen en familieleden hebben zaterdagochtend een pakkend eerbetoon gehouden aan Loïc (3). Het jongetje overleed begin deze zomer nadat hij in de zwemvijver van zijn ouders was gevallen. Nadat de familie eerder in intieme kring afscheid nam, wilden ze nu iedereen de kans geven een laatste eerbetoon te betuigen. “De leegte is enorm. Zijn blinkende ogen, vele kusjes … Loïc beschikte over de magie om iedereen te betoveren”, getuigt papa Nicolas, die begin 2020 een vzw opricht om lotgenoten te helpen.

Heel veel foto’s, ontroerende muziek en een hele reeks pakkende getuigenissen: de manier waarop Houthulst zaterdagochtend de kleine Loïc herdacht, was ontroerend. Niet alleen familieleden en dichte vrienden, maar ook de oude klasgenootjes van de 3-jarige jongen waren van de partij. Net als de directie van het schooltje, de begeleiders van de kinderopvang, de burgemeester, schepenen en nog honderden sympathisanten. Nadat eerst de directeur van het plaatselijk schooltje het woord had genomen, volgden de kleuterjuf en uiteindelijk papa Nicolas Depoortere.

Hartverscheurend

Eind juni viel Loïc Depoortere in de zwemvijver achter de woning van zijn ouders in Houthulst. Zowel papa Nicolas als mama Melissa waren ervan overtuigd dat de andere ouder Loïc in de gaten had, maar dat bleek niet zo. Het misverstand kwam heel snel aan het licht, maar toen was het al te laat. Nicolas haalde de kleuter uit het water, samen met Melissa begon hij de reanimatie. Een buurvrouw kwam ook helpen. Loïc zonk weg in een diepe coma.



Enkele weken later overleed het jongetje in de armen van zijn ouders in het UZ Gent. De leegte na het dramatische ongeval is twee maanden na zijn overlijden nog even groot, getuigt papa Nicolas. Hij las een brief voor en probeerde zo de gevoelens van de familie te verwoorden. “Alle lieve berichtjes en de vele steunbetuigingen zijn een hart onder de riem. Nog steeds weten we niet hoe we de pijn voor het verlies van ons ventje moeten verzachten. De leegte is enorm. Zijn blinkende oogjes, vele kusjes … hij beschikte over de magie om iedereen te betoveren”, aldus Nicolas.

“Als kind je ouder verliezen is onmenselijk. Hartverscheurend. Het doet enorm veel pijn te beseffen dat je je kind niet meer zal zien opgroeien. Ongeloof overheerst nog steeds. We willen iedereen bedanken die hier aanwezig is om onze kleine leeuw uit te zwaaien.”

Ballonnen

Papa Nicolas en mama Melissa gingen de voorbije weken op zoek naar een manier om de gedachte aan hun kleine leeuw levendig te houden “Daarom hebben we beslist een vzw op te richten: P’tit Papillon”, zegt Nicolas. “Het idee is om er te zijn voor lotgenoten, ouders die net als wij hun kind moeten afgeven. Begin 2020 willen we actief zijn. De bedoeling is dat we met onze vzw jaarlijks enkele evenementen organiseren en bepaalde zaken verkopen. Met de opbrengst willen we de goede doelen en organisaties voor ouders die een kind verliezen een extra duwtje in de rug geven.” Als afsluiter richtte Nicolas zich tot zijn zoontje. “Loïc, bedankt dat ik 3,5 jaar je papa mocht zien. Het was kort, maar zó intenst. Dit is geen vaarwel, maar wel een tot ziens mijn kleine vriend.” Na de herdenkingsplechtigheid lieten de klasgenootjes en broer van Loïc nog ballonnen op met een boodschap. De kinderopvang maakte nog een puzzel die een plaatsje krijgt bij de ouders thuis.