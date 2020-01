Oud-burgemeester Frans Breyne overleden, Houthulst opent rouwregister GUS

06 januari 2020

10u38 0 Houthulst Op 3 januari is oud-burgemeester Frans Breyne (89) overleden. De begrafenis is in alle intimiteit. In het gemeentehuis van Houthulst ligt de hele week een rouwregister en de vlaggen hangen momenteel halfstok.

Huidig burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) schreef als eerste iets in het rouwregister. “Frans kwam aan het bewind in een zeer moeilijke periode voor Houthulst. Hij was sinds 1976 liberale schepen van Openbare Werken. Na de afzetting van burgemeester René Roelens kwam Breyne aan de macht in Houthulst in september 1989. Onder zijn bewind kwam er in onze gemeente een bibliotheek. Tot eind 1993 is Breyne burgemeester geweest, daarna was hij nog een tijdlang schepen. Tot op vandaag dwingt de man respect af in onze gemeente. Hij heeft vele straten aangelegd en vernieuwd. Hij combineerde de lokale politiek met zijn handel in veevoeders in Houthulst. Na zijn politieke loopbaan verhuisde Frans naar Nieuwpoort.”