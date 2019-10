Oppositie vreest sluikstorten als prijs huisvuilzak zal stijgen GUS

18 oktober 2019

18u23 0 Houthulst Vanaf 1 januari betaalt de Houthulstenaar 1,7 euro voor een grote en 0,85 euro voor een kleine huisvuilzak. Ook de prijs van de PMD-zak gaat de hoogte in tot 0,15 euro. N-VA vreest dat dit sluikstorten in de hand zal werken.

De prijsstijging van de huisvuilzakken met dertig procent is een beslissing van de afvalintercommunale MIROM waaronder Houthulst valt. “Mensen zullen hun afval her en der dumpen vrees ik”, stelt Filip Vanhevel (N-VA). “Er zijn nog te veel openbare vuilbakken met een grote klep. Daarin kunnen mensen hun zakje uit de keukenvuilbak perfect dumpen en dat kan niet de bedoeling zijn. Houthulst heeft nood aan een vuilbakkenplan.” Schepen Erik Verbeure (CD&V) verduidelijkt: “Zes jaar geleden hebben we de prijs van de vuilzak al eens verhoogd van 1 euro naar 1,3 euro. Vanaf 1 januari volgend jaar komt dat op 1,7 euro. De reden? We willen onze inwoners aanmoedigen om nog meer te sorteren. Het doel is dat de hoeveelheid restafval per persoon per jaar daalt met vijftien kilo. Nu stellen we bijvoorbeeld vast dat liefst 25 kilo voedsel per persoon per jaar in de gewone restafvalzak belandt. Daarnaast mag er ook meer afval in de goedkopere PMD-zak waardoor het gewicht van het afval in de gewone vuilzak nog zal dalen. En wat de vuilbakken betreft, we zullen die inventariseren en gepast ingrijpen.” N-VA onthield zich tijdens de gemeenteraad bij de stemming over de agenda van MIROM.