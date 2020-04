Opnieuw een boomhut gevonden in het Vrijbos Gudrun Steen

07 april 2020

12u11 10 Houthulst Diep verscholen in het Vrijbos in Houthulst is opnieuw een boomhut gespot. In de Diep verscholen in het Vrijbos in Houthulst is opnieuw een boomhut gespot. In de zomer van vorig jaar was er een gelijkaardige constructie gevonden. Net zoals toen zal ook nu alles afgebroken worden.

“Ik vermoed dat dit het werk is van een aantal tieners die zich verveelden”, reageert boswachter Mathieu Foré. “We zullen de boomhut eerstdaags afbreken want zoiets kan natuurlijk niet. Er zijn nagels in de bomen geklopt en we hebben ook al afval mogen opruimen. Stel dat daar ongelukken gebeuren, wie zal dan verantwoordelijk zijn?”

Het gaat om een boomhut in hout opgetrokken ruim een meter boven de grond tussen de bomen. We zagen ook een zaag, hamer en beiteltje. Er hangt een boodschap aan van een passant die het jammer vindt dat er afval wordt achtergelaten in het bos. Naar wie de daders zijn, heeft ook de boswachter het raden. “In augustus vorig jaar was er een gelijkaardige boomhut op een andere plaats in het Vrijbos en ook toen hebben we niet kunnen achterhalen wie het gebouwd had”, besluit Mathieu.