Onrustwekkende verdwijning van Johny Simons (70): zoektocht met speurhonden en heli voorlopig zonder resultaat Bart Boterman

04 juni 2020

20u27 142 Houthulst In Merkem bij Houthulst is sinds donderdagmorgen een zoekactie aan de gang naar de 70-jarige Johny Simons. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning.

De man vertrok woensdagmiddag om 12.30 uur met zijn fiets van bij zijn woning in de Heugstraat maar kwam ’s avonds niet thuis. Nog steeds ontbreekt elk spoor. De Cel Vermiste Personen zette donderdag koers richting Merkem en de politie schakelde ook speurhonden in. In de vooravond speurde de helikopter van de federale politie boven de ruime omgeving van de woning van Johny Simons. Na anderhalf uur tevergeefs zoeken keerde de heli terug richting Brussel.

“De buurt rond de woning is grondig doorzocht, vooralsnog zonder resultaat. Er zijn erg weinig aanknopingspunten. De zoekactie gaat verder”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van de lokale politie Polder. Johny Simons is 1.70 meter groot en normaal tot sterk gebouwd. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere pull met een kostuumbroek. De man heeft medische zorgen nodig. Wie Johny Simons heeft gezien of weet waar hij verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met het gratis nummer 0800/30.300.