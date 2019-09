Onderzoek naar ongeval met vluchtmisdrijf op parking MPI De Vleugels Bart Boterman

24 september 2019

19u12 8 Houthulst De politie Polder voerde maandag een onderzoek naar een ongeval in de Stokstraat in Klerken bij Houthulst. Een bewoonster (54) van MPI De Vleugels werd op de parking aangereden door een voertuig dat vluchtmisdrijf pleegde.

Het slachtoffer had rugklachten, maar een ziekenhuisopname drong zich niet op. De politie werd toch maar verwittigd en die stelde een onderzoek in. Een getuige had immers de nummerplaat van het voertuig genoteerd bij het wegrijden van de parking. “Toen de patrouille aankwam bij de bestuurster van het voertuig (51) was de dame stevig onder de indruk. Ze was zich niet bewust van een ongeval. Al snel bleek dat de vrouw niets had gezien of gevoeld”, duidt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder. Uiteindelijk blijkt het te gaan om een eerder banaal ongeval.