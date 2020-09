Nog 44 tickets voor een laat moederdaggeschenk: woon zondag ‘De Verschijningen’ bij op De Boot Gudrun Steen

21 september 2020

14u33 0 Houthulst Het is een traditie dat op Moederdag bekende Vlamingen een tekst over (hun) moeder voorlezen op De Boot bij de Driegrachtenbrug in Merkem. Door corona viel dat in het water, en dus programmeert de organisatie nu zondag het evenement.

“Op Moederdag (10 mei, red.) mochten we niet gezellig bij elkaar zitten”, zegt Bart Castelein. “Dat mag nu nog altijd niet, maar we mogen toch al met een aantal mensen op veilige afstand van elkaar plaatsnemen. Op De Boot kan dat niet, maar gelukkig mogen we de weide net bij ons vaartuig gebruiken voor ‘De Verschijningen’. Er zijn nog 44 tickets van 13 of 15 euro beschikbaar.”

Kim Gevaert, Lynn Wesenbeek...

Barts echtgenote en schrijfster Kristien Hemmerechts zal zondag ex-sprintster Kim Gevaert, presentatrice Rani De Coninck, politica Petra De Sutter, journaliste Lynn Wesenbeek en radiomaakster Annemie Peeters aankondigen. Pigeon zorgt voor de muziek. Katrien Verfaillie, van Alveringem afkomstig, is de muzikante daarachter. Zij maakte tijdens de lockdown via sociale media furore met haar pakkende interpretatie ‘Kunnik nemi na joen komn’ op de muziek van Jean Ferrat, ook bekend als ‘Ons Dorp’ van Wim Sonneveld.

De voorstelling zondag start om 15 uur. Vanaf 13.30 uur kan je al op de weide. Bart raadt aan zelf een stoel of krukje mee te brengen. Vergeet het mondmasker niet. Inschrijven is verplicht via info@deboot.be.