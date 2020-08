Naar Azië of Afrika reizen zonder te reizen? Wandel eens langs het Ieperleekanaal Gudrun Steen

11 augustus 2020

14u24 0 Houthulst Wil je graag de tradities en rituelen uit Azië en Afrika ontdekken, maar is dat in coronatijden geen optie? Kom dan naar De Boot in Merkem of Eetkaffee Steenstraete in Bikschote. Daar start een fotowandeling met de schitterende natuur bij het Ieperleekanaal als gids.

Bart Castelein en Kristien Hemmerechts leerden de Nederlanders Ronnie Dankelman en Diana Putters, die zich Photolovers noemen, kennen op een van hun vele reizen. Het klikte en het contact bleef. “deBuren, het Vlaams-Nederlands huis in Brussel, lanceerde een oproep om veilige projecten in te dienen waarbij Nederland en België samenwerken”, duidt Bart.

Met onze foto’s nemen we mensen mee naar het buitenland zonder dat ze hoeven te reizen Ronnie Dankelman

Ronnie heeft met zijn beelden al talrijke wedstrijden gewonnen. Hij was zelfs laureaat bij een competitie van National Geographic. “Nu we met zijn allen beter niet reizen, willen we met onze foto’s de mensen toch een buitenlands vakantiegevoel geven”, zegt Ronnie. “Het thema van de fototentoonstelling ‘Iedereen is van de Wereld & de Wereld is van Iedereen’ zijn tradities en rituelen in Azië en Afrika.”

Overnachting

Op zestien plaatsen langs het Ieperleekanaal zijn QR-codes bevestigd. Scan die in en lees een kort verhaal met prachtige foto’s. “Ver reizen zonder ver te reizen dus”, lacht Bart. Onderweg passeer je onder meer Merkem-Brousse, het vlot waarop je kan overnachten. “Die slaapplaats is bij deze hitte bijzonder in trek”, laat Castelein weten. Je kan een nacht boeken via De Boot. De lusvormige wandeling volgt het water tot aan eetkaffee Steenstraete en is in totaal tien kilometer lang. Stappers lopen in Merkem, Lo-Reninge, Ieper en Langemark-Poelkapelle.

De fotowandeling kan je tot 21 maart volgend jaar afstappen. Meer info vind je hier of hier.