Na intiem afscheid nu ook publieke herdenking

én vzw voor kleine Loïc VHS

05 september 2019

19u19 0 Houthulst Zoals eerder beloofd komt er nu ook een publieke herdenking voor Loïc Depoortere, de kleuter van 3 jaar uit Houthulst die twee maanden geleden stierf nadat hij thuis in de zwemvijver was beland. Het gebeuren vindt plaats op zaterdag 14 september.

Nicolas Depoortere en Melissa Casier, de zaakvoerders van de drukbeklante traiteurszaak Le Boucher uit Roeselare, moesten begin juli hun jongste zoontje Loïc afgeven. Enkele weken voordien was de kleuter achter in de tuin van de gezinswoning in Houthulst in de zwemvijver gesukkeld. Door het tekort aan zuurstof liep het jongetje onherstelbare hersenschade op. Het afscheid van Loïc vond plaats in intieme kring. “Maar als de tijd rijp is, willen we ook iets doen voor de vele mensen die meeleven met ons”, klonk het toen.

Loïc niet vergeten

Volgende week zaterdag, op 14 september om 10.30 uur, is het zover. In samenspraak met de ouders organiseren de vrije basisschool en de kinderopvang waar Loïc goed thuis was, dan een herdenkingsmoment, in de sporthal van Houthulst, in de Jonkershovestraat. “Het wordt ongetwijfeld een emotioneel gebeuren”, zegt papa Nicolas. “Maar we willen dit echt doen. Voor onszelf, voor de mensen rondom ons, voor Loïc-sje. We willen niet dat hij vergeten wordt. Daarom ook willen we graag een vzw oprichten met zijn naam, om goede doelen te steunen. We zullen op de herdenking van onze ‘Leeuw van Vlaanderen’, meer uitleg geven.”