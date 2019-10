N-VA kritisch over spotgoedkope verkoop van eigendommen. Gemeente laat bijna één miljoen euro liggen GUS

22 oktober 2019

09u42 5 Houthulst De gemeente Houthulst verkoopt het voetbalterrein in de Broeders Xaverianenstraat voor 575.000 euro en de woning in de Kerkstraat 17 voor 50.000 euro. Dat is volgens Kristof Vande Moortel zeker 800.000 euro te weinig.

Het Diksmuidse bouwbedrijf Covemaeker koopt het vroegere voetbalterrein om het te verkavelen. Er komen 35 loten. Daarnaast verkoopt de gemeente een pand in de Kerkstraat 17 voor sociale appartementen. Beide zaken brengen samen 625.000 euro op voor de gemeentekas. “Dat is wel heel erg goedkoop”, stelt Vande Moortel. “Bouwgrond verkopen aan slechts 40 euro per vierkante meter ligt buiten mijn verwachting. Ik heb me laten informeren en de waarde ligt op 125 euro per vierkante meter. Beide projecten kunnen onze gemeente zeker 800.000 euro extra opbrengen. Houthulst heeft bijvoorbeeld de woning in de Kerkstraat 17 aangekocht voor 280.000 euro en verkoopt het voor 50.000 euro terwijl het pand in de Kerkstraat 19 door een private eigenaar is verkocht aan 240.000 euro aan hetzelfde bedrijf ION die het zal verkavelen. Hetzelfde geldt voor de verkoop van het voetbalveld. 575.000 euro is daar de verkoopprijs en dat voor liefst 35 loten.”

En dan is er nog de woning op de hoek van de Paardendreef en de Jonkershovestraat in Houthulst. “Dat pand heeft de gemeente voor 120.000 euro verkocht voor de realisatie van vijf sociale woningen”, pikt Julie Descheppere (N-VA) in. “Er is daar nu al een smalle weg en met die extra huizen erbij zal het er niet op verbeteren. Er zou beter meer ruimte komen om vlotter te kunnen indraaien.”

Volgens burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) maakt alles deel uit van een overkoepelend project. “De nieuwe vrijetijdscampus en de toekomstige woningen zijn gekoppeld aan elkaar. Voor de nieuwe woonbuurt op het vroegere voetbalveld krijgt de gemeente bijvoorbeeld extra parking, een doorsteek naar de Kerkstraat en een tweede binnenplein. Het wordt voor een stuk publiek domein. Je mag dat niet naast de tarieven leggen die van kracht zijn op de private markt. Het zal het centrumbeeld versterken. De toegang naar de vrijetijdscampus, de begraafplaats en het recyclagepark is nu een tweevaksbaan. Er worden vijf kleine sociale woningen gepland voor alleenstaanden. Zo recupereren we 120.000 euro want zoveel kregen we voor de verkoop van die grond.”