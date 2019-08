Mysterie in het Vrijbos: wie bouwde deze boomhut? GUS CDH

16 augustus 2019

13u13 6 Houthulst Midden in het Vrijbos in Houthulst, verscholen tussen het struikgewas en de bomen, staat een boomhut. Wie die daar bouwde is een raadsel. Boswachter Mathieu Foré kreeg er al melding van en zal de hut laten afbreken.

De boomhut staat op houten palen ongeveer twee meter boven de grond. De draagstructuur is stevig gesjord. Daarboven is met hout en panelen in kunststof een hutje geplaatst. De zijwanden zijn met spijkers aan de bomen getimmerd. Binnen in de boomhut is het kaal. Rondom liggen wat isolatieplaten en een zakje met restafval van frisdrank en koeken. Via een omgekeerde kruiwagen en mits wat klauterwerk geraak je in de boomhut. Wie die constructie daar heeft neergepoot is een raadsel. Kleine kinderen kunnen het alvast niet geweest zijn want je moet eerst over een gracht en door struikgewas tot je bij de locatie komt. “We hebben een melding ontvangen over die boomhut”, geeft boswachter Mathieu Foré toe. “Ik heb ze zelf nog niet gezien maar het zal om een onschuldig initiatief gaan. Ik vermoed dat kinderen dit als een mooie activiteit in de zomervakantie zagen. Eerstdaags zullen we de constructie afbreken want boomhutten horen niet in een bos. Stel je voor dat iedereen dat zou beginnen doen.”