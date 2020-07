Middelkerkse zanger Paul Bruna ontpopt zich tot radiopresentator Gudrun Steen

17u05 0 Houthulst Paul Bruna zendt de hele zomer uit vanuit horecazaak De Kippe in Merkem. Voor Family Radio interviewt hij bekende en minder bekende artiesten.

Vorig jaar deed hij dat ook al maar dit keer is het voor Family Radio. “Verspreid over zes vrijdagen komen er liefst 72 Vlaamse artiesten langs voor een gesprek en optreden”, nodigt Paul uit. Vandaag vrijdag werd het startschot gegeven. Ook op 24 en 31 juli en op 7, 14 en 21 augustus neemt hij in De Kippe plaats op de presentatorsstoel tussen 14 en 18 uur. “Iedereen is welkom op het tuinterras. De tafels staan voldoende ver van elkaar zodat je in alle veiligheid kan genieten. Ik kijk al uit naar de komst van onder meer Lisa del Bo, Juul Kabas, Garry Hagger, Yves Segers en Salim Seghers. Elke vrijdag komen er 12 artiesten. Het resultaat van de opnames is iedere keer de woensdag erna te horen op Family Radio.”