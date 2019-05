Meisje (8) loopt schedelbreuk op, niemand weet wat er is gebeurd: Deskundigenverslag in beroep laat op zich wachten Jeffrey Dujardin

24 mei 2019

15u20 0 Houthulst In de zaak waarbij een nu 14-jarig meisje uit Oostende bijna zeven jaar geleden een In de zaak waarbij een nu 14-jarig meisje uit Oostende bijna zeven jaar geleden een zware schedelbasisfractuur opliep in zorgcentrum de Vleugels in Klerken, laat het deskundigenverslag over de toestand van het meisje nog altijd op zich wachten. Het hof hoopt op 29 november meer duidelijkheid te hebben.

De zaak komt voor in de rechtbank van Veurne omdat de ouders van het meisje het MPI en school Heuvelzicht voor de rechter hadden gesleept. Maar tegen die rechtstreekse dagvaarding ging het MPI in beroep, waardoor de zaak eerst voor het hof van beroep komt. Als hun rapport klaar is, wordt de zaak in principe teruggestuurd naar de rechtbank van Veurne. De zaak kwam vrijdag opnieuw voor in beroep, maar er bleek nog geen nieuws te zijn over het deskundigenverslag. Het hof zal de zaak opnieuw op 29 november bekijken, hopelijk met een afgewerkt verslag.