Matras in brand in woning, brandweer grijpt op tijd in Bart Boterman

28 november 2019

13u17 0 Houthulst Op de Markt in Houthulst brak donderdag rond 8 uur brand uit in een woning. De brandweer snelde ter plaatse.

Bij aankomst bleek het te gaan om een matras die was beginnen branden en voor rookontwikkeling zorgde. De brandweer had het brandje snel onder controle, verwijderde de matras uit de woning en ging over tot ventilatie. De oorzaak lag bij een verwarmingstoestel dat de hele nacht te dicht bij de matras stond. Na een half uur vertrokken de pompiers opnieuw naar de kazerne. De schade aan de woning bleef erg beperkt.