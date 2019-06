Mantelzorgster Leen wil lotgenoten verenigen die zorgen voor psychisch kwetsbare mensen GUS

12 juni 2019

15u18 4 Houthulst “Veel mantelzorgers zorgen voor iemand die een psychisch probleem heeft,” weet Leen Wouters (66) uit Klerken. “Vaak voelen wij ons alleen. Daarom richt ik dit najaar samen met Similes een lotgenotengroep op voor familie van psychisch kwetsbare mensen. In Houthulst, Diksmuide en de Westhoek is er nood aan.”

“Wanneer je in de familie of het gezin de diagnose hoort dat hij of zij een psychisch probleem heeft, neemt het leven een heel andere wending”, beseft Leen. “Ik ondervond zelf dat het een taboe blijft om erover te spreken. Je mag ventileren, maar je geraakt vlug uitverteld. Je krijgt wel ‘meevoelende’ reacties maar dan komt het grote zwijgen. We gaan elkaar precies liever uit de weg, verdringen of negeren de miserie. Psychisch kwetsbaar zijn past niet in onze perfecte wereld waar alles rond het ‘ik’ draait. Het is blijkbaar lastig voor mensen om te luisteren naar iets wat geen succesverhaal is. Onwetendheid over wat psychisch kwetsbaar zijn inhoudt, speelt hier zeker mee. Als mantelzorger loop je snel het risico dat je jezelf wegcijfert en vergeet om op tijd de batterijen op te laden. De zorg neemt je helemaal in beslag. Er is nood om grenzen te trekken maar hoe doe je dat? Het gaat immers om iemand uit de nabije omgeving van wie je niet had voorgesteld dat het zo zou lopen. Dat is best pijnlijk.”

Lotgenoten samenbrengen

“Diksmuide heeft recent mantelzorgcafé ‘De Pardessus’ opgericht. Een erg lovenswaardig initiatief dat ik zeker toejuich maar wij hebben nood aan een andere vorm van netwerken”, vertelt Leen. “In het najaar van vorig jaar leerde ik de vereniging Similes kennen. Dat is al decennialang een veilige haven voor familieleden van psychisch kwetsbare mensen. Ze kunnen er terecht voor informatie en ondersteuning. Vandaag zijn een dertigtal kringen actief in Vlaanderen en dit najaar start ik er één op voor de regio Houthulst, Diksmuide en de Westhoek in het algemeen. Lotgenoten samenbrengen is mijn eerst doel. Je verhaal vertellen zonder dat je het gevoel krijgt ‘ben je daar nu weer’. Het moet een plek worden waar mantelzorgers in alle vertrouwen naartoe kunnen. Waar ze elkaar ontmoeten, praten, steun krijgen, oplossingen zoeken kortom waar ze even op adem kunnen komen. Daarnaast wil ik in de regio een speciale woonvorm opstarten voor mensen met een psychisch probleem. Ik neem ‘brugwonen’ in Brugge als voorbeeld. Dat zijn huisjes waar je zelfstandig kan wonen maar waar Familiehulp zeven dagen op zeven instaat voor de begeleiding. Er is een duidelijke omkadering van zorg. Het is een droom om zo’n project vorm te geven in Diksmuide. Pas dan zullen wij gerust zijn. Ook als wij er niet meer zijn, zullen de psychisch zwakkere een echte thuis hebben.” De mantelzorgers worden trouwens op 26 juni in de kijker gezet op de dag van de mantelzorg.

Info: leen.wouters1@gmail.com of bel 0498 12 39 75 of www.similes.be