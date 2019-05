Loonwerker betrapt op lozing van vervuild water Jelle Houwen

26 mei 2019

09u41 4

Een loonwerker werd zaterdagmiddag rond 15.30 uur betrapt op een illegale lozing in de Terrestraat in Houthulst. Toen agenten van politiezone Polder langsreden zagen ze hoe hij een hoeveelheid bevuild water met een indringende mestgeur uit een aalkar aan het lozen was. De politie werd bijgestaan door een collega, een gewestelijk toezichthouder van Agentschap Natuur en Bos. De man kreeg een pv mee en kan ook vervolgd worden.