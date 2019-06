Loïc (3) belandt in zwemvijver en vecht nu voor zijn leven: “We klampen ons vast aan elk sprankeltje hoop” Hans Verbeke & Charlotte Degezelle

26 juni 2019

19u38 126 Houthulst Op dezelfde dag waarop in Deerlijk ei zo na een jongetje van twee verdronk in een zwembad in de tuin, gebeurde enkele tientallen kilometer verderop, in Houthulst, net hetzelfde in het gezin van Nicolas en Melissa. “We hebben Loïc zelf gereanimeerd, samen met een verpleegster die bij ons in de buurt woont”, zegt Nicolas. “De artsen durven zich niet uitspreken. Zijn toestand is licht verbeterd, maar dat kan morgen alweer helemaal anders zijn.”

Ze runnen samen met de zus van Nicolas in Roeselare de drukbeklante traiteurszaak Le Boucher, maar zaterdag was het family-time, thuis bij Nicolas Depoortere en Melissa Casier (beiden 31) in Houthulst. Het weer was schitterend en dus was de zwemvijver in de tuin trekpleister nummer één. “We hadden zo’n grote roze opblaasflamingo gekocht om te spelen op het water”, zegt Nicolas. “Alles verliep rimpelloos. We verloren Loïc en Mathis (6), zijn oudere broertje, geen moment uit het oog. Zoals altijd, eigenlijk. We zijn van nature uit erg bezorgd en voorzichtig. En toch kon het gebeuren.”

Roerloos

Mama Melissa moest zich plots even naar binnen reppen. Wat ze niet wist, was dat papa Nicolas op datzelfde moment op straat was, voor een probleem met een verkeerd geparkeerde wagen. “Het duurde allemaal heel kort, maar toen Melissa en ik elkaar zagen, stelden we ons allebei onmiddellijk dezelfde vraag: waar is Loïc? Ik dacht dat ons zoontje bij Melissa was, zij dacht het omgekeerde. Mathis, ons oudste zoontje, wist het ook niet.” Instinctief rende Nicolas snel naar achter. “Op de zwemvijver zag ik de flamingo ondersteboven op het water liggen. Een paar seconden later was ik aan de vijver. Loïc lag roerloos in het water.”

Noodcentrale

Nicolas haalde de kleuter vliegensvlug uit het water. “Melissa en ik zijn onmiddellijk begonnen met de reanimatie”, vertelt hij. “Een verpleegster uit de buurt kwam helpen. Om de een of andere reden kregen we aan de telefoon geen verbinding met de noodcentrale in Brugge. Dat lukte pas na ongeveer twee minuten. Zo ging kostbare tijd verloren. Maar we gaven niet op en bleven reanimeren. Met succes, want uiteindelijk kreeg hij weer een hartslag en ademde Loïc opnieuw.” De kleuter werd eerst naar het AZ Delta in Roeselare gebracht. “Maar omdat hij er zo erg aan toe was, beslisten de artsen onmiddellijk om hem UZ Gent. Loïc krijgt hier nu de beste zorgen.”

Vechten om te overleven

De artsen in het UZ Gent durven geen uitspraken doen over hoe het Loïc zal vergaan. “De hersenscans zijn verre van rooskleurig”, zegt Nicolas, “maar de artsen laten verstaan dat de kans op gedeeltelijk herstel niet onmogelijk is. Bij kleine kinderen is zoiets blijkbaar heel onvoorspelbaar. Maar wij geloven heel hard in Loïc. Ons leeuwtje vecht om te overleven. Hij heeft de drang om weer bij ons te komen, bij z’n broertje ook. Dat merkten we gisteren toen hij, na het uitwerken van alle verdoving, voorzichtig bij bewustzijn kwam. Voor ons is het een stapje naar meer, een teken dat hij niet opgeeft. We proberen geen moment van z’n zijde te wijken en klampen ons vast aan elk positief teken, hoe klein ook. Ons Poorterke, onze superheld kan het, daar zijn we van overtuigd”, besluit Nicolas.