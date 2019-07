Loïc (3,5) verliest strijd na val in zwemvijver: “We hebben onze kleine leeuw van Vlaanderen moeten loslaten” Hans Verbeke

13u06 12 Houthulst De kleine Loïc is in het UZ Gent in de armen van zijn ouders overleden. De 3,5 jaar oude kleuter uit Houthulst viel thuis in de zwemvijver en lag sindsdien in coma. “We trokken ons op aan kleine, hoopvolle signalen, maar uiteindelijk bleek dat de hersenschade onnoemelijk groot was”, zegt papa Nicolas. “We hebben onze kleine leeuw van Vlaanderen moeten loslaten, ondanks het feit dat hij zo gevochten heeft.”

Bijna drie weken geleden viel Loïc Depoortere in de zwemvijver achter de woning van zijn ouders in Houthulst. Zowel papa Nicolas als mama Melissa waren ervan overtuigd dat de andere ouder Loïc in de gaten had, maar dat bleek niet zo. Het misverstand kwam heel snel aan het licht, maar toen was het al te laat. Nicolas haalde de kleuter uit het water, samen met Melissa begon hij de reanimatie. Een buurvrouw kwam ook helpen. Loïc zonk weg in een diepe coma. Een hersenscan toonde vorige vrijdag aan dat er eigenlijk geen hoop meer was.

Geen wapens meer om te strijden

“De kleine signalen die Loïc ons gaf - nu en dan opende hij bijvoorbeeld zijn ogen - bleken eigenlijk alleen maar reflexen”, zegt papa Nicolas. “De hoop die we eruit putten, bleek ijdel. Onze leeuw van Vlaanderen heeft gevochten, heeft alles gegeven, maar het mocht niet zijn. Vorige zaterdag is hij om 11.11 uur gestorven in onze armen.” Samen met mama Melissa postte Nicolas nadien een laatste update op sociale media. “Nooit gedacht, lieve superheld, dat we hier al de strijd zouden moeten staken. We zijn steeds keihard in je blijven geloven, o zo trots zijn we op jou. Ik heb het vaak tegen mama gezegd, ons leeuwtje zal er nog alles uithalen dat hij kan. Maar de MRI-scan leerde ons dat je eigenlijk helemaal geen wapens maar had om te strijden. En toch gaf je niet op, kapoen, en trok je het slagveld op, als een soldaat zonder geweer. Zo dapper, er zijn geen woorden voor.”

Afscheid in intieme kring

“Loïc was eigenlijk al vertrokken naar de fonkelende sterrenhemel op het moment dat ik hem uit het water haalde”, zegt Nicolas. “Zo heeft de dokter het ons gezegd. Onze verslagenheid is groot. Maar er is zoveel moois om er te blijven voor gaan. We gaan onze kleine kapoen nog vaak trots maken en altijd zal hij deel blijven uitmaken van ons gezinnetje, in alles wat we doen.” Straks wordt in intieme kring afscheid genomen van Loïc. “We weten dat er enorm veel mensen aan Loïc denken en hun steun hebben getoond, maar dit moment willen we eventjes voor onszelf houden. We denken nog na hoe we op een later tijdstip iedereen de kans kunnen geven om op een gepaste manier afscheid te nemen van onze kleine leeuw van Vlaanderen.”