Lieselot (31) reed drie jaar geleden beste vriendin dood onder invloed, nu veroorzaakt ze opnieuw ongeval Mathias Mariën

21 mei 2019

09u59

Een 31-jarige vrouw uit Lo-Reninge heeft voor de tweede keer in amper drie jaar tijd een ongeval veroorzaakt onder invloed. Op 4 juni 2016 reed Lieselot M. een vriendin dood met 1,74 promille alcohol in haar bloed. Vorig weekend veroorzaakte ze opnieuw een ongeval, deze keer had ze drugs genomen. Het slachtoffer raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De vrouw verklaarde de avond voordien een joint te hebben gerookt.

Een werkstraf van 125 uur, zes maanden rijverbod en een boete van 3.000 euro: die straf kreeg Lieselot M. nadat ze in 2016 een van haar beste vriendinnen doodreed bij een zware crash langs de Iepersesteenweg in Woumen bij Diksmuide. De 31-jarige vrouw week toen na een avondje stappen van haar rijbaan af en reed frontaal tegen een aankomend voertuig. In die wagen zat Elien Van Ryckeghem uit Brugge als passagier. Haar partner en bestuurder Dirk De Vriese, een ex-voetballer, overleefde het ongeval, Elien had minder geluk. Uit vaststellingen bleek dat doodrijdster Lieselot M. maar liefst 155 kilometer per uur reed in een zone 90 én dat ze vlak voor de fatale crash nog versnelde. Ze had bovendien 1,74 promille alcohol in haar bloed. De straf van de politierechter was dus relatief mild. M. zelf verklaarde in de rechtbank heel veel spijt te hebben en was zelfs aanwezig op de uitvaart van haar overleden vriendin.

Wéér onder invloed

Nu blijkt dat de straf van de politierechter niet veel indruk heeft gemaakt op de vrouw. Op 11 mei veroorzaakte ze opnieuw een zwaar verkeersongeval, deze keer onder invloed van drugs. Op een kruispunt in Houthulst verleende ze geen voorrang, waarna het tot een aanrijding kwam. De bestuurder van het aangereden voertuig raakte gewond, maar verkeert gelukkig niet in levensgevaar. Lieselot M. lijkt nog steeds haar lesje niet geleerd te hebben. Binnenkort zal ze zich opnieuw voor de politierechter moeten verantwoorden. Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Volgens haar eigen verklaringen had ze de avond voordien een joint gerookt, waardoor ze positief testte. Dirk De Vriese, de partner van slachtoffer Elien, hoopt dat de vrouw deze keer écht wordt gestraft. De nabestaanden besloten na overleg dat ze liever niet willen reageren op de nieuwe feiten omdat het emotioneel te zwaar zou worden.