Leven met iemand die psychisch kwetsbaar is, hoe doe je dat? GUS

20 oktober 2019

11u03 0 Houthulst Leen Wouters uit Houthulst heeft een lokale afdeling van Similes opgericht. Dat is een vereniging voor familie van psychisch kwetsbare mensen. De eerste infovergadering is donderdag 24 oktober in het sociaal huis in Houthulst.

“Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om met mensen samen te leven die psychisch kwetsbaar zijn. Ik merk dat het niet simpel is om daarover te praten. Er zijn ook niet zoveel mogelijkheden vandaar dat ik lokaal Similes wil starten. Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een psychische kwetsbaarheid. Het kan je kind overkomen, je partner, broer, zus, ouders of goede vriend. Het blijft taboe om erover te praten. De buitenwereld heeft veel moeite om te begrijpen wat het betekent om ‘dergelijk pakketje’ mee te krijgen in het leven. Te veel families moeten alles op hun eentje verwerken. Met onze praatgroep creëer ik een veilige omgeving waar mensen hun verhaal kunnen doen.” De eerste bijeenkomst start donderdag 24 oktober in het sociaal huis in de Vijverstraat in Houthulst om 19.30 uur. Dinsdag 3 december is er ook een vergadering in Diksmuide. Info: 0498 12 39 75 of smiles.regio.ieper@gmail.com.

