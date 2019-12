Kleuters vrije basisschool Houthulst zwaaien Mieke uit GUS

16 december 2019

18u41 23 Houthulst Mieke Rosselle heeft dan wel een beperking toch deed ze in de kleuterklas van juf Trui bijzonder nuttig werk. Vandaag was haar laatste dag. De kinderen zullen haar missen.

“We zijn de tel ondertussen kwijt geraakt maar Mieke heeft ons vele jaren geholpen”, zegt directeur Jeroen Desender van de vrije basisschool in Houthulst. “Tijdens de week verblijft ze in het zorgcentrum de Vleugels in Klerken. Elke vrijdag nam ze van daar de bus naar onze school om te komen helpen. De kleuters keken telkens uit naar haar komst. Hoewel Mieke niet alles kon, slaagde ze erin om met iedereen samen te werken. Als school vinden we het belangrijk dat kinderen in contact komen met mensen met een beperking. Voor Mieke werd haar werk echter te zwaar vandaar dat ze vandaag afscheid nam van onze school.”