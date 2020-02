Klerken zoekt perelaarprinses en kijkt uit naar perenstoet Gudrun Steen

24 februari 2020

11u02 3 Houthulst Er zijn zeven kandidaten voor de verkiezing van perelaarprinses. De winnares en haar twee eredames mogen pronken op de praalwagen tijdens de perenstoet die op 9 augustus plaatsvindt in Klerken. Daarmee knoopt de gemeente aan met een oude traditie.

“De perenstoet vond in Klerken elk jaar plaats en dat van 1964 tot 1999”, schetst organisator Niels Deceuninck. “Twee jaar geleden organiseerden we in ons dorp een tentoonstelling over de geschiedenis van Klerken. Toen kwamen we op het idee om de stoet vanonder het stof te halen. Het perencomité is opgericht. We organiseerden al talrijke benefietactiviteiten om een startkapitaal bijeen te krijgen. De eerste topper is de verkiezing van de perelaarprinses op 25 april in de grote zaal van de Vleugels in Klerken. Vanaf 20 uur nemen zeven kandidates het tegen elkaar op tijdens een kennisronde en praktische proeven. De jury en het publiek kiezen de uiteindelijke prinses. Die mag samen met haar eredames plaatsnemen op de laatste praalwagen tijdens de perenstoet. Het is de bedoeling dat de meisjes gedurende het jaar aanwezig zijn op activiteiten in Klerken. We zijn heel tevreden dat we zeven kandidates hebben. We willen van de stoet en de prinsessenwedstrijd een tweejaarlijks evenement maken.”

De zeven meisjes die meedingen naar de titel van perelaarprinses zijn Nina Allaert, Liza Prinsier, Lore en Mieke Spinnewyn, Iana Steyaert, Feebe Vanhoutte en Kienna Vyane. De eerste zes wonen in Klerken, de laatste in Madonna (Langemark).