Klerken maakt zich op voor de zeepkistenrace GUS

11 augustus 2019

13u53 0 Houthulst Om 14 uur straks start in Klerken op de site van de Vleugels de tweede editie van de zeepkistenrace. Dat is een organisatie van de Erika’s Baaikers.

“Er doen acht verschillende karren mee”, zegt Katrien Pauwelyn. “Die starten in de Dorpsstraat op een stelling met hun zelfgebouwd voertuig. Ze vervolgen een parcours door de site van zorgcentrum de Vleugels en proberen zes hindernissen te overbruggen. Zo moeten ze onder meer door een waterbak. Elke deelnemer krijgt een goodiebag met voor 30 euro aan waardebonnen. De snelste en de origineelste deelnemer krijgt bovendien een cadeaumand aangeboden door bakkerij Tim en Lies.”

De kermis in Klerken startte vrijdagavond al. Vanmiddag is er nog een kubbtornooi. Vanavond volgt op het Coppensplein een vuurwerk. Om middernacht start de nacht van de platte portemonnees. Als de laatste cent op tafel is gelegd eindigt het kermisplezier.