Keukenbrandje wellicht veroorzaakt door vergeten pizza in brandende oven Bart Boterman

27 juli 2019

13u28 0 Houthulst In de Stadenstraat in Houthulst woedde vrijdagavond rond 20 uur een keukenbrand in een woning. Binnenin het huis was het heel wat rookontwikkeling ontstaan.

De brandweer van Houthulst/Merkem kwam ter plaatse en had de keukenbrand snel onder controle. De brand was beperkt gebleven tot het keukengedeelte. De pompiers ventileerden de woning grondig en het huis in nog bewoonbaar, mits herstellingswerken in de keuken. De oorzaak zou een vergeten pizza in de brandende oven zijn geweest. Volgens de politiezone Polder vielen geen gewonden.