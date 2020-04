Kerkstraat in de ban van... vrouw die parkeerboetes in elkaar knutselt en onder ruitenwissers steekt Bart Boterman

17 april 2020

09u23 2 Houthulst De bewoners van de Kerkstraat in Houthulst zijn in de ban van een buurtbewoonster die, hoewel ze geen politie-agente is, zelf parkeerboetes in elkaar knutselt en onder ruitenwissers van geparkeerde voertuigen steekt. Onschuldig, lijkt het wel. Al storen veel buurtbewoners zich er mateloos aan en vinden ze het onbeschoft. Het kwam al meermaals tot verhitte discussies met de vrouw.

Sinds de coronacrisis staan veel meer voertuigen geparkeerd in de Kerkstraat dan voorheen. Het merendeel van de bewoners is namelijk thuis. Hoewel ze reglementair geparkeerd staan, ergert een bewoonster zich aan de aanwezigheid van al die voertuigen. Verschillende auto-eigenaars kregen al vaker een in elkaar geknutselde parkeerboete onder de ruitenwisser. Die valt makkelijk te onderscheiden van een echt exemplaar, maar toch. De vrouw schuwt zelfs niet om meteen ‘toe te slaan’ wanneer bestuurders uitstappen na het parkeren. Het ging al zo ver dat de politie erbij gehaald werd omdat discussies hoog oplaaiden. De vrouw blijft halsstarrig voortdoen.

Donderdagochtend kreeg de politie opnieuw een telefoontje van een boze buurtbewoner waarop een patrouille werd gestuurd. “De vrouw was al verdwenen bij onze aankomst, maar we kennen haar. Het probleem is niet nieuw. De wijkagent heeft de vrouw al verschillende keren aangesproken erover en opgeroepen om ermee te stoppen. Hij zal dit nu opnieuw doen", zegt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder. Volgens de commissaris moet men dit kaderen in de context van psychologische problemen en burenruzies.