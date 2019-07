Joseph pinkt traantje weg op zijn briljanten jubileum GUS

08 juli 2019

11u03 6 Houthulst Joseph Demedts (93) en Jacqueline Maenhoudt (85) vierden in het woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem hun briljanten jubileum samen met hun familie. Voor Joseph was dat een aandoenlijk, emotioneel moment.

Joseph heeft altijd gewerkt op de ouderlijke boerderij in Merkem tot zijn 65ste. Zoon Stefaan nam de zaak toen over. Ook Jacqueline was een noeste werkster op het landbouwbedrijf. De twee leerden elkaar kennen op de meifoor in Brugge. Naast hun zoon kregen ze ook nog drie dochters. Er zijn ondertussen al twaalf kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Het koppel verblijft nu samen in het woonzorgcentrum. Josephs ogen fonkelen als hij filmpjes ziet van de hoeve. Jacqueline gaat graag terug naar haar geboortestreek Oostkerke bij Damme om er familie te bezoeken.