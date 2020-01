Janus opent zaterdag zijn Estaminet ’t Gezelschap in hartje Merkem GUS

12u00 0 Houthulst Janus Stevens (37), van Woumen afkomstig maar nu woonachtig in Merkem, opent zaterdag Estaminet ’t Gezelschap. Daar zal het lokale bier rijkelijk vloeien. Klanten kunnen er nog een vinylplaat opleggen.

Nostalgie ten top bij het nieuwe café Estaminet ’t Gezelschap in de Stationstraat 1 in Merkem. Op de plek waar vroeger de zaak Eigen Karakter was gevestigd, opent Janus zaterdag zijn eigen zaak. “Dit moet de gezelligste plek worden in de ruime regio”, klinkt het veelbelovend. “Ik combineer mijn café nog met mijn voltijdse job als vertegenwoordiger bij een Iepers agrobedrijf. Daardoor zal ik enkel op zaterdag open zijn van 17 tot 22 uur en op zon- en feestdagen van 13 tot 22 uur. Dit en volgend weekend ben ik alvast open. Daarna is het wachten tot de officiële start op 2 februari 2020. Ik kies voor lokale producten. Zo zullen er meer dan twintig streekbieren verkrijgbaar zijn. Een aanrader wordt de croque Merkem met brood die de lokale bakker met meel van de Merkemse Beukelaremolen heeft gemaakt. De ham komt ook van het eigen dorp en de kaas van Diksmuide. Het pronkstuk is de ouderwetse platenspeler. Klanten mogen zelf hun vinylplaat meebrengen of ze kunnen kiezen uit mijn collectie van 300 platen. Geef toe, gezelliger kan toch niet.”

Estaminet ’t Gezelschap kan je volgen via Facebook onder T Gezelschap.