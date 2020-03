IN BEELD - IJsjes verzachten de pijn van het alleen zijn voor rusthuisbewoners Gudrun Steen

14 maart 2020

16u12 146 Houthulst Christof Thorrez van Christof Thorrez van SurprICE uit Houthulst heeft woord gehouden. Daarnet leverde hij aan de woonzorgcentra De Groene Verte in Merkem en Cassiers in Houthulst ijstaarten. Dat leverde alleen maar beelden op van glunderende senioren.

“Daar doen we het voor”, reageert ijsjesmaker Christof wanneer hij de eerste foto’s ontvangt. Zelf mocht hij niet binnen maar het personeel van de woonzorgcentra bezorgde hem de beelden. “Aanleiding voor mijn smakelijke verrassing was het geplande feest voor de 93ste verjaardag van ons meme Simonne in de Groene Verte. Dat kon helaas niet doorgaan maar we wilden toch iets feestelijks. Als lokale ondernemer in Houthulst heb ik voor De Groene Verte en voor Cassiers elk ijstaarten met vanille- en chocoladesmaak gemaakt voor telkens 120 personen. Je mag rekenen dat ik per rusthuis 100 liter ijs heb gemaakt. Ik trek nu nog richting Heuvelland met schepijs voor het lokale woonzorgcentrum. We hebben ook een zaak op de Rode Berg. Het doet me deugd dat mijn actie ondertussen over heel Vlaanderen navolging krijgt. In onder meer Rijkevorsel, Hoogstraten, Marke en Holsbeek genieten rusthuisbewoners binnenkort van een ijsdessert. Ik houd het contact met ondernemers warm zodat nog meer mensen op de kar springen. De blije gezichten maken alvast onze dag goed maar zeker ook die van de bewoners die geïsoleerd leven van de buitenwereld.”

Zowel in de Groene Verte als in Cassiers roepen ze trouwens op om kaartjes, tekeningen en andere creatieve oppeppertje te versturen.